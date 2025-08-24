Schimbare vine după ce finalizarea tranzacției prin care Intesa Sanpaolo SpA a preluat integral First Bank SA. a primit aprobate de Consiliul Concurenței,

Ce spun reprezentanții băncii

Într-un mesaj transmis clienților ambelor instituții, oficialii au subliniat că fuziunea reprezintă un pas strategic în extinderea serviciilor bancare de calitate:

„Ne bucurăm să vă anunțăm că First Bank se alătură unei rețele bancare europene de încredere. Această fuziune nu este doar o schimbare de nume, ci o promisiune de a vă susține în deciziile financiare importante, oferindu-vă produse și servicii la cele mai înalte standarde.”

Grupul Intesa Sanpaolo are o prezență internațională în peste 40 de țări, deservind peste 21,5 milioane de clienți și fiind recunoscut pentru inovație, stabilitate și orientare către client.

Ce urmează pentru clienți

Reprezentanții băncii au transmis că procesul de integrare va fi transparent și fără întreruperi majore în activitatea curentă, iar clienții din România vor beneficia de o gamă extinsă de servicii