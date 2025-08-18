"O veste bună. Agenția de rating Fitch a confirmat vineri ratingul României BBB- cu perspectivă negativă. Amintesc că agenția de rating Standard and Poor"s a confirmat, de asemenea, în 24 iulie, ratingul României BBB- cu perspectivă negativă.

Reafirm seriozitatea României față de investitorii străini și față de piețele financiare. Bugetul pentru anul 2026 și îndeplinirea, unul câte unul, a obiectivelor asumate pentru aderarea la OCDE la sfârșitul anului 2026 vor consolida încrederea în România", a scris Nicușor Dan.

Fitch menține ratingul suveran al României la "BBB minus", cu perspectivă negativă

Ratingul "BBB minus" (BBB-) indică un rating de țările sau companiile cu o calitate a creditului sub medie, dar care nu sunt considerate imediat riscante de către investitori. Acest rating este ultima treaptă din categoria „investment grade”, retrogradarea sub acest nivel fiind categoria „junk” (speculativă).

În intervalul de aproape trei zile scurs de la anunțul Fitch, șeful statului a postat pe Facebook imagini din călătoria pe care a făcut-o, împreună cu familia, în zona Sâmbăta de Sus, precum și de la videoconferința „Coaliției de Voință”, dedicată coordonării eforturilor în sprijinul Ucrainei, înaintea viitoarelor negocieri.