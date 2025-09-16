Ministrul a explicat că mecanismul de plafonare introdus în 2023 a avut un impact semnificativ asupra scăderii inflației, care a coborât de la 15,5% în decembrie 2022 la 6,5% în 2023, și ulterior la 5,5% în 2024. În lipsa acestei măsuri, prețurile la raft ar putea crește accelerat, alimentate de costurile energetice și de adaosurile comerciale excesive, care în trecut ajungeau și la 100% pe anumite produse.

Barbu a mai precizat că, dacă nu va exista consens în coaliția de guvernare pentru prelungirea ordonanței, senatorii PSD vor depune un amendament pentru menținerea plafonării și vor susține proiectul în Parlament.

Context Datele Consiliului Concurenței arată că, de la introducerea plafonării, prețurile la alimentele de bază au scăzut cu procente între 7% și 33%, confirmând eficiența măsurii.