Cu toate acestea, Barbu a asigurat că securitatea alimentară a României nu este în pericol, chiar dacă anul acesta a fost unul dificil din punct de vedere agricol.

„Vreau să vă spun că din punct de vedere al securității alimentare, România este asigurată. De ce spun acest lucru? Pentru că şi anul acesta, chiar dacă a fost secetos la culturile de toamnă, am realizat o producție cu aproape 1,7 milioane tone la grâu mai mult ca în anul 2023. În continuare am speranţa că şi la porumb vom avea o producţie foarte bună, pentru că atunci când ai aproape 890.000 - 900.000 de hectare cu porumb în sistem irigat, cu o medie de 12-14 tone, din start, din cele 2,7 milioane de hectare însămânţate cu porumb, numai din sistemul de irigat faci undeva între 10 şi 11 milioane de tone. Deci, din punct de vedere al consumului intern, dacă vorbim şi de zootehnie, dar şi de export, România are cantităţile necesare astfel încât să acoperim aceste lucruri", a precizat Barbu.

O posibilă criză alimentară în România?

Ministrul a precizat că, în ciuda secetei care a afectat culturile de toamnă, România a reușit să obțină o producție de grâu cu 1,7 milioane de tone mai mare decât în 2023. De asemenea, sunt speranțe mari pentru o recoltă bună la porumb, datorită celor aproape 900.000 de hectare irigate, care ar putea asigura între 10 și 11 milioane de tone din totalul de 2,7 milioane de hectare însămânțate. Aceste cantități ar trebui să fie suficiente pentru a acoperi atât nevoile interne, cât și cerințele de export, inclusiv pentru sectorul zootehnic.

„Vorbim aici de culturi de toamnă, dar şi de culturi de primăvară. Chiar ieri am avut o întâlnire cu fermierii dintr-un judeţ afectat de secetă, judeţul Olt, şi vreau să spun că Ministerul Agriculturii şi Guvernul, în momentul de faţă, sunt foarte aproape de ei, pentru a trece peste această perioadă grea. Singura soluţie prin care fermierii vor putea să continue această activitate şi vor putea să însămânţeze anul agricol următor este să venim cu partea economică şi cu sprijin pentru a diminua pierderile pe care le-au avut. Bineînţeles, trebuie să aibă resursele financiare astfel încât să poată însămânţa culturile de toamnă", a adăugat Barbu.

Cu toate acestea, ministrul Barbu a accentuat necesitatea unei intervenții rapide pentru a sprijini fermierii afectați. El a menționat că Ministerul Agriculturii și Guvernul sunt pregătiți să ofere sprijin financiar pentru a compensa pierderile suferite și pentru a asigura continuarea activităților agricole, inclusiv însămânțarea culturilor de toamnă.

Sistem de irigații în România

Barbu a evidențiat, de asemenea, importanța investițiilor în sistemul de irigații, menționând că România a reabilitat deja 1,6 milioane de hectare de terenuri agricole irigate. Aceste eforturi fac parte dintr-un plan ambițios început în 2015, care prevede reabilitarea a peste 2 milioane de hectare de irigații, cu o finanțare de 1,5 miliarde de euro din bugetul de stat. Aceste investiții sunt completate de fonduri europene destinate infrastructurii secundare de irigații și achiziționării de echipamente necesare fermierilor pentru a asigura că apa ajunge eficient la plante.

„În momentul de faţă, România are aproape 1,6 milioane de hectare care sunt reabilitate şi sunt irigate. (...). Am lucrat ca şi director general al Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare pe tot ceea ce înseamnă sistem de irigaţii în România şi îmi aduc aminte că în 2014 în România se irigau undeva la 180.000 de hectare. În 2015 s-a plecat cu acel plan ambiţios de reabilitare a peste 2 milioane de hectare de irigaţii în România, cu sprijin de la bugetul de stat de 1,5 miliarde de euro, investiţii practic în infrastructura principală de irigaţii. Bineînţeles, complementar, prin proiectele pe fonduri europene, am suplimentat pentru infrastructura secundară de irigaţii, sprijin direct către fermier, astfel încât să poată reabilita această infrastructură secundară de irigaţii şi să-şi achiziţioneze acele echipamente, ca să închidem acest ciclu: infrastructură principală, infrastructură secundară şi echipamente ca apa să ajungă la plantă", a adăugat şeful MADR.

În anul precedent, România a obținut o producție de grâu de 9,635 milioane de tone de pe o suprafață de 2,208 milioane de hectare, iar producția de porumb boabe a fost de 8,522 milioane de tone de pe 2,373 milioane de hectare, conform datelor Institutului Național de Statistică. Aceste cifre reflectă importanța continuării investițiilor în agricultură și a sprijinului pentru fermieri, în special în contextul provocărilor climatice actuale.