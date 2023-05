Declanșarea procedurii de faliment a EUROINS destabilizează serios piața financiară din România. Haosul creat de o instiție a statului – ASF, prejudiciază chiar statul român.

Practic, ASF (Autoritatea pentru Supraveghere Financiară, n.r.) scoate din bugetul statului impozitele și taxele pe care liderul pieței RCA le plătește an de an. În plus, statul va plăti, prin Fondul de Garantare, și pagubele din accidente auto în care sunt implicați șoferii deținători de polițe EUROINS.

* ÎN 2022, EUROINS A PLĂTIT 240.021.453 LEI LA BUGETUL DE STAT

* ÎN 2022, EUROINS A PLĂTIT DESPĂGUBIRI DE 1,6 MILIARDE LEI

* în 2023, PÂNĂ LA 17 MARTIE, EUROINS A PLĂTIT DESPĂGUBIRI DE 450 MILIOANE DE LEI

Doar anul trecut, taxele, impozitele și alte contribuții plătite la buget de EUROINS s-au ridicat la aproape un sfert de milliard de lei.

Anul trecut, EUROINS România a plătit despagubiri în valoare totala de 1,6 miliarde de lei. Anul acesta, numai în două luni și jumătate, de la 1 ianuarie până la 17 martie, momentul declanșării procedurii de faliment, EUROINS a plătit peste 450 de milioane de lei. Iar asta se vede clar în datele oficiale.

Din 17 martie 2023, plata acestor despăgubiri a căzut în sarcina Fondului de Garantare a Asiguratorilor, o instituție a statului. Cum s-a ajuns la asta? Simplu! Prin declanșarea procedurii de faliment, a fost activată o clauză care scoate din joc reasiguratorii! Cu alte cuvinte, FGA plătește daune celor care sunt implicați în accidente din banii contribuabilului român. Numai că, în acest moment, Fondul încă plătește bani mulți în urma unui alt faliment răsunător, cel al City Insurance.

Până acum, Fondul a plătit, potrivit propriilor raportări, 733 de milioane de lei, pentru a despăgubi pagubele rezultate în urma falimentului City Insurance.

CONTRIBUȚIA LA FONDUL DE GARANTARE A ASIGURATORILOR





1% PÂNĂ ÎN FEBRUARIE 2022

2,5% PÂNĂ ÎN NOIEMBRIE 2022

4% PÂNĂ ÎN APRILIE 2023

8% DIN APRILIE 2023

Potrivit raportărilor, această instituție a statului, care preia riscul în urma falimentelor societăților de asigurare, mai are în cont doar 180 de milioane de lei.

Hotărârea de guvern prin care se stabilesc tarifele de primă maxime a ridicat Cota de Contribuție la Fondul de Garantare a Asiguratorilor la 8%, într-o încercare aproape disperată de a strânge bani la Fond. Până acum, această cotă era de 4%, până în noiembrie anul trecut de 2,5% iar până în februarie 2022 de doar 1%.

Inclusiv cu această nouă cotă, statul ar face față greu unui nou faliment. Însă mizează pe sacrificarea banilor contribuabililor, cei care vor plăti greșelile intenționate sau nu ale funcționarilor bine plătiți din buzunarul cetățenilor.