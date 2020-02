Fostul tenismen Radu Voinea, de la sport la antreprenoriat

Când a făcut tranziţia de sport la business, Radu spune că şi-a adus aminte de prima oară când a început tenisul de masă şi, ca şi atunci, şi acum face paşi mici, până la marea performanţă.

„Am început la şapte ani. În general, alegi sportul care îţi apare în cale, mai ales copil fiind. În cazul meu, am făcut un singur sport şi pe acela l-am făcut bine. Am început cu tenis de masă pentru că în cadrul şcolii unde învăţam se desfăşurau antrenamentele. Am luat-o uşor, cu paşi mici, dar am mers până la loturile naţionale, obţinând rezultate”, a declarat Radu Voinea.

Tot el povesteşte că experienţa acumulată ca sportiv îl ajută în a lua cele mai bune alegeri în afaceri şi, mai ales, îl determină să nu renunţe.

„Au fost şi momente în care aş fi vrut să renunţ, dar asta este cea mai frumoasă parte a sportului, cea pe care n-o vezi de la început. Nu ştii ce nu ştii, atunci când începi un sport, sau când începi un business. Eu, de multe ori, fac paralelă între sport şi business pentru că m-au ajutat foarte mult toţi anii de sport în ceea ce aplic şi acum. În momentul în care ţi-e greu şi ai vrea să renunţi, atunci este important să ai mentorii, oamenii potriviţi lângă tine. Aşa am avut şi eu norocul de antrenori buni atât la loturile naţionale, cât şi la cluburi, oameni care mi-au dat încredere, care m-au făcut să continui şi să trec peste obstacolele grele care mi-au apărut. Sută la sută, atunci când eşti sportiv, ai şi înfrângeri, ai şi victorii. La înfrângeri, vrei să renunţi şi aşa se întâmplă şi în business. Ai momente dificile, apar în fiecare zi, pe toate părţile, dar experienţa din sport mă face să trec peste”, a mai spus Radu Voinea.

Pasul spre turism

În anteprenoriat a păşit de la o vârstă fragedă, doar 21 de ani, şi a înţeles că nu mai poate da înapoi. După câţiva ani, a dezvoltat o afacere în turism, punând la lucru cei aproape 15 ani în care a umblat în toată lumea, ca sportiv de performanță. A avut timp să se lovească de toate modurile de abordare din industria hotelieră și a acumulat o experiență valoroasă referitoare la rezervări, cazare, transport.

„Din 2018, am început o agenţie de turism, dar fiind sportiv, implicat în această industrie a sportului, am călătorit foarte mult, am fost în 40 de ţări, am văzut exact ce înseamnă lucrurile acolo. Am văzut ce înseamnă dificultatea unei delegaţii care să spunem trebuie să ajungă pe aeroport, să plece 20 de oameni, în China, ce înseamnă logistica la faţa locului, ce înseamnă transferul de la aeroport pentru oameni, ce înseamnă cazarea ulterior. Mi-am dat seama că este o oportunitate de a intra pe această latură. Am studiat mult înainte. Prin 2018 am început agenţia, dar încă din 2014 mă uitat la această piaţă şi mi-am dat seama că este una dintre cele mai mari industrii şi că nu înseamnă doar vacanţa din vară, pe care o facem în Turcia, în Grecia sau la Mamaia, înseamnă mult mai mult. Mereu suntem turişti şi în fiecare zi consumăm acest produs”, spune Radu Voinea.

„Consider că în România se pot face lucruri bune doar că trebuie să ai răbdare”

Radu se numără printre românii care cred că nu trebuie să pleci din ţară ca să reuşeşti într-un anumit domeniu, iar antreprenoriatul nu este diferit.

„Consider că în România se pot face lucruri bune doar că trebuie să ai răbdare, să-ţi doreşti, şi să-ţi dai seama că nimeni nu poate să vină şi să ţi le dea de-a gata. Trebuie să-ţi doreşti, să-ţi creionezi foarte bine ceea ce vrei să obţii şi să începi să te zbaţi ţi să ai răbdare. Când spun să te zbaţi, mă refer să munceşti, să investeşti în tine”, mai opinează tânărul antreprenor.

Întrebat în cât timp îşi propune să ajungă în business la nivelul pe care şi l-a propus, Radu Voinea spune că un drum în antreprenoriat este perpetuu, iar investiţiile trebuie să fie constante pe întreg traseul.

„Suntem, în momentul de faţă, pe operativ, adică bilete de avion, cazări şi tot ce facem, patru persoane. Dar, mai avem o parte de marketing şi de IT. Partea de IT este externalizată, dar acolo muncim foarte mult pentru că turismul nu este o afacere de colţ de bloc. Se investeşte foarte mult în partea de IT, partea de site, partea din spatele site-ului. Acolo investim zeci de ore şi încă lucrăm pentru că suntem departe de a fi acolo unde vreau eu. (...) Consider că niciodată nu se termină investiţia. Dacă ai o afacere şi vrei să rămâi în piaţă sau să ajungi lider într-un domeniu, sunt poate 30 de ani în care trebuie să tot investeşti”, a conchis Radu Voinea.

AUTOR: Ionuţ Jifcu