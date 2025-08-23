Noua reglementare prevede plafonarea deductibilității, la calculul impozitului pe profit, a anumitor cheltuieli facturate de entități afiliate — din România sau din străinătate — la maximum 3%.

Experții atrag atenția că această măsură ignoră realitatea cheltuielilor companiilor, este excesiv de restrictivă, iar formula de calcul propusă este neclară și poate genera confuzii legislative. În plus, propunerea contravine directivelor europene și pare inspirată din modele aplicate în alte state, fără a ține cont de specificul economic al României.

PROPUNEREA MINISTRULUI DE FINANȚE, DESFIINȚATĂ DE EXPERȚI

-nu recunoaște cheltuielile necesare desfășurării activității economice

-excesiv restrictivă

-formula de calcul este neclară și generează confuzie legislativă

-contrazice principiile directivelor europene din domeniu

-referințele la modelul american sunt inexacte și nefundamentate, procentul de 3% fiind preluat fără adaptare corectă și cu scop diferit

SURSA: Camera Consultanților Fiscali

Printre posibilele consecințe se numără creșterea volumului de muncă și a costurilor pentru companii, limitarea dezvoltării afacerilor și descurajarea investitorilor străini, care ar putea fi astfel penalizați pe nedrept. Totodată, se estimează o scădere a exporturilor, cu impact major asupra unor domenii precum IT-ul și industria auto.

Măsura se află în dezbatere publică și este programată să intre în vigoare în 2026, după aprobarea în Parlament.