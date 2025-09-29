Aproape jumătate dintre managerii din construcții (50,8%) și din comerțul cu amănuntul (47,4%) estimează că prețurile vor continua să crească în perioada septembrie–noiembrie 2025, potrivit sondajului realizat de Institutul Național de Statistică (INS).

În sectorul construcțiilor, se preconizează o scădere moderată a activității și o reducere a numărului de salariați, în timp ce în industria prelucrătoare, managerii anticipează o relativă stabilitate a producției și a comenzilor noi.

Pentru comerțul cu amănuntul, estimările indică o creștere moderată a activității economice, dar și o tendință de creștere a prețurilor de vânzare. În paralel, în sectorul serviciilor, managerii prognozează o creștere moderată a cererii, dar cu o menținere a numărului de angajați la nivel constant.

Aceste prognoze reflectă incertitudinile economice din sezonul de toamnă, marcate de presiuni inflaționiste și de ajustări în dinamica cererii interne.