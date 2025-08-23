Potrivit datelor furnizate de Dataforce, Dacia Sandero a fost cea mai bine vândută mașină din Uniunea Europeană în perioada ianuarie–iunie, cu peste 130.000 de unități comercializate. Modelul românesc a surclasat rivali consacrați precum Renault Clio și Peugeot 208, menținându-se în fruntea preferințelor consumatorilor datorită raportului excelent calitate-preț și costurilor reduse de întreținere 1 .

Deși în luna iunie a pierdut temporar prima poziție în fața Renault Clio și Tesla Model Y, Sandero rămâne liderul absolut în clasamentul general al vânzărilor. Această performanță confirmă succesul strategiei Dacia de a oferi mașini accesibile, fără compromisuri majore în materie de confort și siguranță.

În plus, Sandero urmează să beneficieze de o actualizare importantă, care ar putea consolida și mai mult poziția sa pe piață. Cu un nou design și tehnologii îmbunătățite, modelul promite să rămână în topul preferințelor europene și în anii următori.