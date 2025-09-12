Potrivit unui comunicat al băncii centrale, aversul monedei prezintă o compoziție grafică ce cuprinde titlurile operelor scriitoarei Henriette Yvonne Stahl, inscripția "ROMANIA" în arc de cerc, anul de emisiune \"2025\", stema României și valoarea nominală 10 LEI.

Reversul monedei redă portretul, numele și semnătura Henriettei Yvonne Stahl și anii între care a trăit aceasta, 1900 și 1984.

Monedele din argint sunt ambalate în capsule de metacrilat transparent și sunt însoțite de broșuri de prezentare și certificate de autenticitate, redactate în limbile română, engleză și franceză. Pe certificatele de autenticitate se găsesc semnăturile guvernatorului BNR și casierului central.

Tirajul maxim pentru moneda din argint este de 5.000 piese.

Prețul de vânzare pentru moneda din argint este 620 de lei, exclusiv TVA, inclusiv broșura de prezentare și certificatul de autenticitate.

Monedele din argint cu tema 125 de ani de la nașterea Henriettei Yvonne Stahl au putere circulatorie pe teritoriul României.

Lansarea în circuitul numismatic a acestor monede se realizează prin sucursalele regionale București, Cluj, Constanța, Dolj, Iași și Timiș ale BNR.