Odată cu creșterea traficului de pasageri, a crescut și nevoia pentru servicii moderne de parcare aeroport Otopeni. În prezent, aeroportul dispune de mai multe zone de parcare, împărțite între terminale și zonele de acces rapid, iar fluxul de mașini este gestionat printr-un sistem digitalizat de intrare și ieșire. Totodată, în 2024 a fost lansat un proiect de extindere a capacității de parcare pe o suprafață de peste 20.000 de metri pătrați, care va adăuga aproximativ 660 de noi locuri. Dintre acestea, 66 vor fi echipate cu stații de încărcare pentru vehicule electrice, un pas important către mobilitatea sustenabilă.

Pentru călătorii care sosesc cu mașina personală, opțiunile de parcare in Otopeni sunt multiple. Există atât parcări oficiale, administrate de Compania Națională Aeroporturi București, cât și parcări private situate în imediata apropiere a aeroportului, care oferă servicii complementare precum transfer gratuit la terminal, pază permanentă și supraveghere video. Aceste facilități fac ca alegerea unui loc de parcare Otopeni potrivite să devină o parte importantă din planificarea unei călătorii fără stres.

În ultimii ani, autoritățile au investit semnificativ în modernizarea infrastructurii rutiere din jurul aeroportului, inclusiv în fluidizarea traficului de acces și în conectarea cu viitoarea linie de metrou M6. Toate aceste investiții contribuie la o experiență mai eficientă pentru pasageri și la reducerea timpilor de așteptare la intrarea sau ieșirea din parcările aeroportului.

În concluzie, Aeroportul Henri Coandă – Otopeni rămâne un punct cheie al transportului aerian românesc, în plin proces de modernizare. Alegerea unei parcări în Otopeni bine administrate, aproape de terminal și adaptate nevoilor personale, este esențială pentru confortul și siguranța fiecărei călătorii. Fie că optați pentru o parcare aeroport Otopeni oficială sau una privată, planificarea din timp asigură un început de drum fără griji.