Pe grupul de Facebook „Mandela Effect Glitch In The Matrix”, o femeie din Statele Unite, plasată pe 28 ianuarie, a provocat discuția legată de "dispariția" câtora ore din viață.



"Am ajuns acasă în jurul orei 21:15 (...) Mi-era fost foame și am mâncat imediat ce am venit acasă, în timp ce îmi citeam știrile de pe Facebook. Următorul lucru pe care îl știu e faptul că iubitul meu a venit la mine şi mi-a spus că este ora 00:10, fiind imposibil să fi trecut atât de repede timpul. Știu că mănânc încet, dar nu atât de încet! (...) Mâncarea ar fi fost rece dacă îmi lua 3 ore să o termin. Sunt nedumerită. Nu mi s-a întâmplat niciodată așa ceva până acum. Am tot vorbit despre asta pentru că amândoi am fost atât de șocați. Nu folosim substanțe și nici nu bem, așa că am fost pe deplin conștienți. I s-a mai întâmplat cuiva aşa ceva?





Postarea a primit mai multe "confirmări", din diverse colțuri ale lumii





"Am intrat aseară (27 ianuarie - N.R.) în bucătărie pe la 20:30 să-mi iau nişte floricele şi să-mi pun un film. Îmi amintesc că m-am uitat la ceas. Am vizionat 2 episoade din emisiunea mea care durează doar aproximativ 45 de minute fiecare (fără reclame) şi m-am întors în bucătărie și era aproape 00:30?!? Locuiesc singură si chiar mi-am spus cu voce tare „Ce naiba!?” Locuiesc în Canada, lângă Toronto", a scris o femeie.





Faptul că ambele postări plasează evenimentul în jurul orei locale 21:00 are logică în acest caz, deoarece statului Virginia, de unde a fost făcută relatarea originală și zona Toronto a Canadei au același fus orar.



În schimb, alți membri ai grupului au indicat același interval orar, deși locuiesc în Marea Britanie și Australia, deci orele locale sunt total diferite.





Având în vedere profilul grupului, nu au lipsit nici reacțiile care au indicat posibilitatea unui experiment secret pentru manipularea timpului.





VEZI POSTAREA

"Care sunt șansele ca, în decurs de 1 oră de la postarea asta într-un grup de Facebook de "doar" 355 de mii de persoane, dintre care doar o fracțiune să vadă postarea, ca alte 6 persoane să fi experimentat în același timp un salt peste timp? Fie că este vorba despre CERN (Acceleratorul de particule de la Genera, în mod frecvent indicat în diverse scenarii mai mult sau mai puțin conspiraționiste - n.r), ceva universal sau orice altceva - mă întreb cât de neobișnuit este să se întâmple așa ceva", a scris un urmăritor al grupului.

CE ESTE EFECTUL MANDELA?

Efectul Mandela, care apare în titulatura grupului de Facebook unde a fost lansată teoria privind dispariția câtorva ore, descrie o memorie colectivă falsă, dar devenită realitate în mintea multora.



Titulatura a fost inventată de scriitoarea și cercetătoarea în „paranormal” Fiona Broome, inspirată de constatarea că mai multe persoane au invocat în public, ca pe un adevăr acceptat, faptul că Nelson Mandela a murit în închisoare în anii '80, când, de fapt, acesta a murit în 2013, după ce a fost și președintele Africii de Sud.