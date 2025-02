Considerat un semn prevestitor al dezastrelor naturale, acest pește de adâncime este asociat în folclor cu apariția cutremurelor.

Peștele-vâslă trăiește la adâncimi mari, unde lumina nu poate pătrunde, fiind adesea văzut doar atunci când iese la suprafață în mod misterios. De-a lungul timpului, prezența sa a fost asociată cu fenomene seismice. Spre exemplu, în Japonia, cu câteva luni înaintea devastatorului cutremur din 2011, au fost găsite nu mai puțin de 20 de exemplare eșuate pe plaje.

Imagini cu peștele vâslă / Sursa foto - Platforma X

Un videoclip care surprinde peștele argintiu, cu încurcături portocalii pe înotătoare, a devenit rapid viral pe rețelele de socializare, acumulând peste nouă milioane de vizualizări pe Instagram. Unii utilizatori au reacționat: "Se pare că ceva rău se va întâmpla", în timp ce alții au legat apariția acestuia de un posibil cutremur iminent.

Experții susțin că există posibile corelații între comportamentul peștelui-vâslă și activitatea seismică. Potrivit cercetătoarei Rachel Grant de la Universitatea din Cambridge, acumularea de presiune în scoarța terestră poate genera eliberarea de sarcini electrostatice în apă, determinând formarea unor substanțe toxice care afectează ecosistemele subacvatice. Astfel, peștii din adâncimi pot fi obligați să migreze la suprafață.

Deși specialiștii nu confirmă cu certitudine că apariția peștelui-vâslă prevestește cutremure, coincidențele din trecut continuă să alimenteze temerile colective. Cu o lungime ce poate depăși șase metri, acest pește enigmatic rămâne un simbol al misterului oceanelor și al fricilor ancestrale legate de dezastre naturale.

pic.twitter.com/NtzjdJzYou