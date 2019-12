Scurtmetrajul românesc Cadoul de Crăciun, pe lista OSCAR 2020

Este o mare realizare pentru acest scurtmetraj românesc, o încununare a reușitelor de până acum avute de film în circuitul festivalier. Pe 7 decembrie, Cadou de Crăciun a fost numit Cel mai bun scurtmetraj european în cadrul Galei EFA. Premiul Academiei Europene de Film a fost al 53-lea din palmaresul acestui film de 23 de minute, în care joacă Ioana Flora, Adrian Văncică și copilul Luca Toma (foto în colajul de mai sus). Acțiunea filmului se petrece în seara de 20 decembrie 1989, când o scrisoare către „Moș Gerilă a micuțului Marius transformă seara părinților într-un coșmar. Scurtmetrajul surprinde momentul decembrie 1989, tratat anterior de filme precum Hîrtia va fi albastră și Cum mi-am petrecut sfârșitul lumii. „Este o comedie neagră. Asta aduce nou scurtmetrajul meu, a declarat regizorul pentru Cinemagia. Regizorul Bogdan Mureşanu este al doilea român, după Cristian Mungiu (cu După dealuri, 2012) care ajunge pe lista scurtă pentru premiile Oscar.

The Academy of Motion Picture Arts and Sciences a anunțat listele scurte de filme de luat în considerare pentru nominalizare la cea de-a 92-a ediție a Premiilor Academiei la nouă categorii - „Documentar”, „Scurtmetraj documentar”, „Film de lungmetraj internațional” (fosta categorie „Film străin), „Machiaj și coafură, „Coloană sonoră originală”, „Cântec original”, „Scurtmetraj de animație”, „Scurtmetraj live action”, „Efecte vizuale”. Votarea nominalizaților va începe pe 2 ianuarie și se va finaliza pe 7 ianuarie 2020. Nominalizații celei de-a 92-a ediții a Oscarurilor vor fi comunicați pe 13 ianuarie 2020.

Gala Oscar va fi ținută anul viitor, pe 9 februarie, în Hollywood, la Dolby Theatre din Hollywood & Highland Center Gala va fi transmisă în 225 de teritorii din întreaga lume.