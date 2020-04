Sărbătoare 16 aprilie - Joia Mare - Ce se face azi

Ortodoxe

Sfânta şi Marea Joi (Denia celor 12 Evanghelii);

Sf. Mc. Fecioare: Agapia, Irina şi Hionia



Greco-catolice

Sfânta şi Marea Joi (Cina cea de taină, Spălarea picioarelor). Sf. m. Agapia, Irina şi Hionia. Sf. Bernadeta Soubirou. Cele 12 Evanghelii ale Patimilor Domnului



Romano-catolice

Ss. Bernadeta Soubirous, fc.; Benedict Iosif Labre





La Denia din Sfânta şi Marea Joi sunt citite cele 12 Evanghelii ale patimilor Mântuitorului Hristos şi are loc scoaterea Sfintei Cruci în mijlocul bisericii.



Cele douăsprezece lecturi din Sfintele Evanghelii ale acestei slujbe sunt relatările celor patru Sfinţi Evanghelişti, Matei, Marcu, Luca şi Ioan, despre suferinţele Mântuitorului, despre răstignirea şi moartea Sa pe Cruce.



După citirea primelor cinci pericope evanghelice ale deniei din seara zilei de Joi a Săptămânii Mari are loc aducerea Sfintei Cruci din sfântul altar şi aşezarea ei în mijlocul bisericii, spre închinare, în cuvintele preotului: "Astăzi S-a spânzurat pe lemn Cel Ce a întins pământul pe ape".



Scoaterea Sfintei Cruci din altar, care reprezintă cerul, şi aşezarea ei în naosul bisericii, care simbolizează lumea, reprezintă ieşirea Fiului lui Dumnezeu din slava dumnezeiască şi venirea Sa, în istorie, în lume.



În Sfânta şi Marea Joi sunt prăznuite patru lucruri: sfânta spălare a picioarelor, Cina cea de Taină, adică predarea înfricoşătoarelor Taine, rugăciunea cea mai presus de fire şi vânzarea (trădarea) Domnului.



Slujbele din Sfânta şi Marea Joi cuprind Denia sau Utrenia şi Vecernia unită cu Liturghia Sfântului Vasile cel Mare.



Sfintele Muceniţe fecioare Agapia, Irina şi Hionia, pomenite în calendarul creştin ortodox la 16 aprilie, erau surori şi au trăit în părţile Tesalonicului, pe vremea împăratului roman Diocleţian (284-305), persecutor al Bisericii.



Părinţii lor nu erau creştini, dar ele îşi închinaseră viaţa lui Hristos.



Fiind prinse, cele trei surori au fost aduse înaintea dregătorului Sisinie. Au fost îndemnate să se închine zeilor dar rămânând statornice în credinţa lor au fost întemniţate, lăsate un timp şi aduse din nou la judecată. Fiind neînduplecate, l-au mâniat pe slujbaşul imperial, care a poruncit ca Agapia şi Hionia să fie arse de vii.



Irina, cea mai tânără dintre ele, a fost ameninţată cu aceeaşi moarte, dacă nu se leapădă de Hristos şi nu jertfeşte idolilor. Dar nimic nu a putut să o înspăimânte. I s-a spus în cele din urmă ca are să fie dusă într-o casă de desfrâu.



Şi a fost dusă de doi ostaşi spre casa de desfrâu, dar din rânduiala dumnezeiască pe drum a ajuns pe un deal, iar odată ajunsă deasupra acelui deal nimeni nu a mai putut să urce la ea. Ostaşii au început atunci să tragă cu arcul asupra ei. Rănită fiind s-a culcat pe pământ şi şi-a dat duhul său Domnului, numărându-se cu mucenicii. (sursa: vol. "Vieţile Sfinţilor")