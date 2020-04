PROHODUL DOMNULUI. Versurile complete ale Prohodului

PROHODUL DOMNULUI. Versuri. In VINEREA MARE, in toate bisericile ortodoxe se savarseste Denia Prohodului Domnului. Prohodul este slujba de inmormantare a Mantuitorului Iisus Hristos. Versurile Prohodului au fost compuse de Sfantul Ioan Damaschin. Textul Prohodului este impartit, ca structura, in trei parti, prima parte avand 73 de strofe, a doua parte 60 de strofe si a treia parte 43 de strofe. Prima strofa a fiecarei stari este reluata si la sfarsitul ei.

Asculta articol! Opreste ascultarea! Urmatorul articol