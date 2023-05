Andy Rourke, basistul trupei The Smiths, a murit la vârsta de 59 de ani, a anunțat fostul său coleg de trupă Johnny Marr, potrivit BBC.

"Cu profundă tristețe anunțăm decesul lui Andy Rourke după o lungă boală cu cancer pancreatic", a scris chitaristul pe Twitter. "Andy va fi amintit ca un suflet bun și frumos de către cei care l-au cunoscut și ca un muzician extrem de talentat de către fanii muzicii. Solicităm intimitate în aceste momente triste".

După lansarea albumului The Smiths "The Queen is Dead", chitaristul Johnny Marr a afirmat că Rourke a făcut "ceva ce niciun alt basist nu ar putea egala". Albmul menționat este deseori citat drept un reper fundamnetal în muzica pop rock.