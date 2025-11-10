Gemeni (21 mai – 20 iunie)

Pentru nativii Gemeni, mijlocul lunii noiembrie aduce o perioadă de reflecție profundă și de clarificare a trecutului. Este posibil ca o persoană importantă din viața lor – fie un fost partener, fie un membru al familiei – să reapară în peisaj.

Gemenii, guvernați de planeta comunicării, au acum ocazia să spună lucrurile nespuse, să-și exprime sentimentele și să clarifice neînțelegeri mai vechi. O discuție sinceră poate duce la vindecarea unei relații care părea pierdută.

Totuși, astrele îi sfătuiesc pe Gemeni să nu acționeze din impuls sau nostalgie. Este important să analizeze motivele reale pentru care o legătură revine în viața lor. Dacă lecțiile trecutului au fost învățate, împăcarea poate fi trainică și profundă. În schimb, dacă vechile tipare persistă, e mai bine să lase trecutul acolo unde îi este locul.

La jumătatea lunii, între 15 și 20 noiembrie, apare momentul ideal pentru reconectare și pentru a oferi sau a primi iertarea.

Taur (20 aprilie – 20 mai)

Taurii sunt, de asemenea, printre cei care pot trăi o reîntoarcere neașteptată la o legătură veche. Planetele le aduc în atenție relațiile personale, dorința de stabilitate și nevoia de armonie.

Pentru unii nativi, este vorba despre un fost partener care dorește să clarifice o despărțire. Pentru alții, energia acestei perioade favorizează împăcarea cu familia – poate cu un părinte, un frate sau o rudă cu care relațiile s-au răcit în ultimii ani.

Taurii, de obicei rezervați în a face primul pas, simt acum că merită să lase orgoliul deoparte și să spună ceea ce simt. O discuție calmă, sinceră, poate restabili echilibrul. Este momentul ideal pentru a închide rănile emoționale și a face loc păcii interioare.