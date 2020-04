Vremea 7 aprilie - Schimbări majore de temeraturi - Ce se întâmplă azi

Vremea 7 aprilie. Astazi, temperaturile cresc usor, în cea mai mare parte a ţarii, însa dimineata e tot mai rece decat normal. Cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab şi moderat, cu intensificari cand si cand, îndeosebi în sudul Banatului şi în Dobrogea.

Vremea 7 aprilie. Temperaturile maxime, maine, la amiaza, vor fi cuprinse între 10 şi 20 de grade. Dimineata, se va forma din nou bruma, local în centrul ţarii, pe arii restranse si în rest, iar zolat, în zonele joase, vor fi condiţii de ceaţa. ***

Vremea 7 aprilie. In Bucuresti, am pornit in zi cu doar 0...2 grade, chiar mai frig in zonele preoraşeneasti, unde sunt si condiţii de bruma, apoi insa va fi cald, cu 17...18 grade la amiaza, cer senin, vant slab şi moderat.***

Vremea 7 aprilie. La munte, Temperaturile cresc usor, fata de zilele anterioare, dar noaptea si dimineata este inca rece. Cerul va fi mai mult senin, vântul sufla slab şi moderat, cu unele intensificari în Munţii Banatului şi cu totul izolat în rest. Maximele astazi, o idee mai ridicate.