Vremea 3 martie - Se ating 24 de grade. Primăvară în multe regiuni ale țării

Astăzi valorile termice, în creștere față de luni, vor caracteriza o vreme deosebit de caldă pentru începutul lunii martie; astfel, temperaturile maxime se vor încadra între 14 și 24 de grade (în medie cu 9...13 grade mai ridicate decât normele climatologice).

Vântul va avea intensificări la munte, în special în zona înaltă, unde vor fi rafale de peste 70...80 km/h, dar local și temporar și în celelalte zone, cu precădere în regiunile vestice și în extremitatea de sud-est, cu viteze în general de 45...55 km/h.***

În regiunile intracarpatice, cer încarcat de nori şi începând cu orele amiezii ploi pe arii extinse in Banat si Crisana si precipitatii mixte in zona montana inaltă. Maximele termice, mai mari decit ieri, cu atit mai mari decit valorile normale: 18 la Timisoara, 19 la Oradea, 17 la Baia Mare si la Cluj, 19 la Brasov si 14 la Miercurea Ciuc.**

În sud, vreme predominant frumoasă dar in Oltenia in partea a doua a zilei se înnorează si curind incep si ploile. Maximele zilei intre 15 si 20 de grade in Oltenia si 20-24 de grade in Muntenia.***

În Dobrogea, vreme în general frumoasa si: maxime termice mari, de 18 grade la Tulcea si 17 la Constanta.***

Aceeaşi vreme si in Moldova, aspect in general frumos si deosebit de cald. La amiaza vor fi valori termice peste 16 grade pina la 20 grade la Bacau, Focsani si Galati.**

În capitală, vremea va fi deosebit de caldă pentru începutul lunii martie, cu valori termice în creștere față de ieri. Cerul va fi variabil, cu unele înnorări, iar vântul va sufla slab și moderat. Maxima va fi in jur de 22 de grade Celsius.