Dispeceratul Energetic Național avertizează asupra unui risc de creștere a facturilor la energie electrică, din cauza unui necesar de consum care ar putea depăși potențialul României de a importa curent. Ultimele estimări, realizate înaintea episoadelor de temperaturi extreme, indică faptul că, indiferent de scenariu (moderat sau pesimist), producția internă nu va fi suficientă pentru a acoperi vârfurile de consum, forțând țara să apeleze la importuri.

Avertismentul major vizează scenariul cel mai pesimist: România ar putea ajunge la un deficit de aproximativ 4.300 MW în cazuri extreme. Această cerere ar depăși capacitatea maximă de import a României, care se situează la 4.200 MW, creând astfel presiune pe piață și riscul unor prețuri mai mari pentru consumatori.

Anul trecut, necesarul de import a atins un vârf de aproximativ 3.000 MW la începutul lunii decembrie. Rămâne de văzut cât va fi importat în acest an, mai ales în contextul în care facturile vor crește după eliminarea plafonării. Pe fondul acestor provocări, ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a anunțat pe Facebook discuții importante cu reprezentanți americani.

Ministrul Finanțelor s-a întâlnit cu Doug Burgum, Chris Wright, Michael Rigas și Jarrod Agen pentru a extinde parteneriatul româno-american în domenii cheie precum energia, infrastructura și inovația. Un subiect central al discuției a fost dezvoltarea Coridorului Vertical de Energie. Întâlnirea a avut ca scop și identificarea modalităților de utilizare eficientă a investițiilor private și a fondurilor europene pentru o dezvoltare sustenabilă, România fiind prezentată ca un partener de încredere și promotor al stabilității și securității energetice în regiune.