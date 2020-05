VIDEO Petrecere de absolvire ținută online la Iași

Din cauza pandemiei, elevii din anii terminali nu s-au putut bucura de banchet sau de festivitatea de la sfârșit de an. Profesorii le-au făcut o supriză și au organizat evenimentul ... pe internet.

Cei 64 de absolvenți ai Colegiului Tehnic „Mihail Struza” din Iași și-au revăzut colegii și profesorii prin intermediul ecranelor, așa cum, de altfel, s-a întâmplat zilnic de când școlile au fost închise.

Învățământul online a fost o adevărată provocare pentru elevi cât și pentru profesori. Cu greu elevii s-au putut pregăti pentru examenul maturității. Cât de mult i-a ajutat învățământul online se va vedea odată cu rezultatul examenelor.

"Suntem ca o holograma acum, suntem ca niste holograme, iar aceasta generatie, pe care am numit-o generatia ascunsa in online, generatia zambetelor ascunse in online va fi, intotdeauna, in sufletul nostru", a declarat profesorul Cristina Bida, director adj al Liceului Mihail Sturza din Iasi.

Elevii au fost încurajați de profesori, care au înțeles cât de grea a fost acomodarea cu noua viață plină de restricții.

"Sintagma pe care noi, in ultimele luni, am trait-o, este urmatoarea: elevii, pana mai ieri, erau in scoala, acum scoala este la elevi. Aceasta sintagma a generat noi provocari in ceea ce priveste managementul de invatamant. (...) Sa plece cu o amintire,. Este, intr-un fel, un zbor frant aceasta promotie. Va ramane in istorie pentru multi, oarecum impropriu spus, promotia Covid", a afirmat profesor inginer Victor Bibere, directorul Liceului Mihail Sturza Iasi.

Și așa cum e tradiția, chiar și online, elevii claselor a XII-a au reușit să predea cheia unității de învâțământ colegilor cu un an mai tineri.