Marina Ovsianikova, editor de știri la programul 1 al Televiziunii ruse, a agitat un carton pe care scria „Opriți războiul! Nu crede propaganda! Te mint aici!", înainte ca producătorii să treacă la un material înregistrat, potrivit Bloomberg.

Ziarul Novaia Gazeta, una dintre puținele publicații care încearcă, în condițiile cenzurii brutale impuse de regimul Putin, să transmită și opinia celor care se opun intervenției în Ucraina, a postat o captură de ecran a incidentului. Mesjaul antirăzboinic a fost blurat, pentru ca publicația să nu intre sub incidența legii care pedepsește orice informații care denigrează Armata și statul rus.

Postul TV a anunțat că investighează incidentul, în timp ce jurnalista a fost reținută, pentru „acțiunile sale publice care vizează discreditarea utilizării Forțelor Armate ale Federației Ruse pentru a proteja interesele Federației Ruse și ale cetățenilor săi, menținerea păcii și securității internaționale”, a informat agenția de presă TASS.

Jurnalista se pare că are un tată ucrainean și le-ar fi spus colegilor, înainte de a afișa mesajul, că îi era rușine să mai vândă minciunile Kremlinului. Ea ar fi adăugat: „Nu ne pot băga pe toți în închisoare”.

The presenter at the Russian state television was speaking about Belarus-Russia collaboration, when a woman just ran onto the stage with a sign that said, “Stop the war! Don’t believe propaganda! They’re lying to you here!” pic.twitter.com/MHQFMbQfom