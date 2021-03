Tragedia s-a produs într-un oraș din sudul țării, la circa 500 de kilometri sud de Cairo.

Bilanţul preliminar este de 32 de morţi şi 60 de răniţi, conform unor oficiali din cadrul serviciilor de intervenţie, citați de Daily Mail.

BREAKING: At least 32 killed, more than 60 injured in Egypt train collision - health ministry pic.twitter.com/nolFaZnC4W