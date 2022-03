Prezentatorul de știri este considerat un propagandist al președintelui Rusiei. Serghei Brilev vorbește despre războiul din Ucraina la un post TV controlat de stat, iar canalul descrie războiul drept "o operațiune militară specială" care protejează cetățenii ucraineni.

În acest context, miniștrii guvernului britanic sunt sub presiune pentru a impune sancțiuni prezentatorului. Și alte vedete de televiziune din Rusia s-au confruntat deja cu sancțiuni din partea UE pentru dezinformare privind invazia din Ucraina.

Un alt prezentator al postului controlat de stat este Vladimir Soloviev, de 58 de ani. Presa scrie că două vile deținute de el în zona lacului Como din Italia, în valoare de 8 milioane de euro, au fost puse sub sechestru de autorități.

Sergey Brilev, Deputy Director Russia ТV channel - #SputnikV gives man a cosmic velocity and gives us a chance to return to orbit, to return to normal life. We will win! But we have no other way out. pic.twitter.com/LCqPciElgF