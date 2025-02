Un român a reușit să-și construiască propria casă fără a recurge la un credit bancar, iar povestea sa a generat discuții în mediul online. El a explicat că, împreună cu soția sa, a reușit să strângă suficiente economii pentru a-și realiza locuința dorită, grație unui stil de viață bazat pe sacrificii și o gestionare riguroasă a resurselor.

„Am avut un credit la o mașină și a fost un chin să scap de el. De atunci, nu mai sunt adeptul creditelor”, a spus românul econom, adăugând că a fost influențat de experiențele părinților săi, care au trăit mulți ani în umbra datoriilor. Într-o vreme în care mulți români aleg să ia împrumuturi pe termen lung pentru a-și cumpăra sau construi o casă, bărbatul a optat pentru o abordare diferită.

În primul rând, s-a concentrat pe economii și pe un stil de viață frugal. „Vacanțele în afaceri au lipsit, iar ieșirile la restaurante au fost rare. Am gătit acasă și am mâncat din acea mâncare până am terminat-o. Am cumpărat doar strictul necesar", a spus el. Cu un venit de 10-12.000 de lei lunar, el și soția sa reușeau să pună deoparte între 7.000 și 8.000 de lei pe lună, iar în perioadele în care soția câștiga suplimentar, reușeau chiar să economisească 10.000 de lei.

În ciuda dificultăților și sacrificiilor întâmpinate, cuplul a reușit să își construiască o locuință de 200 mp în comuna natală, unde au locuit anterior cu chirie. Cu sprijinul părinților, care au contribuit financiar, au reușit să acopere toate cheltuielile necesare.

Acum, bărbatul admite că intenționează să construiască o nouă casă, de această dată pe un teren deja deținut de părinții săi, subliniind importanța ajutorului oferit de aceștia în realizarea planurilor sale.

Deși povestea sa a fost întâmpinată cu scepticism de unii comentatori, care au evidențiat că nu toată lumea beneficiază de un teren din partea părinților sau de sprijin financiar, bărbatul este convins că sacrificiile făcute de-a lungul anilor au fost esențiale pentru succesul său.

„Cu multă muncă și sacrificii, se poate. Asta a fost și este calea noastră și nu regretăm o clipă", a încheiat el, sperând să inspire și pe alții să facă alegeri financiare mai înțelepte.

