Provenit din Oceanul Atlantic, crustaceul s-a adaptat cu ușurință la condițiile locale și la temperaturile ridicate ale apei, provocând distrugeri considerabile în plasele de pescuit și consumând pești mici și moluște.

Crabul albastru a ajuns în Marea Neagră prin apele de balast ale navelor maritime și s-a înmulțit exponențial în doar câțiva ani. În alte țări, precum Turcia, Italia sau SUA, acesta este considerat o delicatesă și o sursă de venit pentru pescari. În România însă, absența unei piețe de desfacere transformă prezența sa într-o problemă costisitoare pentru comunitățile de pescari.

„Este o specie agresivă și extrem de adaptabilă. Se simte foarte bine, are hrană din abundență și un mediu care devine tot mai favorabil. Mănâncă tot ce găsește — pești morți, moluște, resturi organice. Temperaturile apelor sunt tot mai ridicate, iar asta îl ajută să se înmulțească. Va trebui să ne obișnuim cu el și, eventual, să-l folosim ca resursă”, a spus biologul Adrian Bîlbă, doctor în științe.

Marea Neagră, cimitirul navelor scufundate. Câte s-au adunat sub apă de la începutul războiului din Ucraina

Marea Neagră devine paradisul crabului albastru

În prezent, apele Mării Negre ating valori neobișnuit de mari pentru începutul lunii noiembrie.

„În zona Eforie, apa mării are acum 16,7 grade în larg, iar la țărm este cu unul-două grade mai mult. Media multianuală era de aproximativ 12 grade. Diferența de cinci grade este cauzată de vânturile de nord care mențin masele de apă caldă în regiune”, explică Răzvan Mateescu, cercetător la Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Marină (INCDM).

Creșterea temperaturilor creează condiții ideale pentru reproducerea crabului albastru, care are nevoie de apă de peste 15°C pentru a se dezvolta. Schimbările climatice au favorizat astfel extinderea rapidă a speciei în apele noastre.

Pescarii avertizează: „Sfâșie plasele și amenință scoicile”

Invazia crabului albastru a început să se resimtă economic direct asupra pescuitului. Crustaceul urcă în plasele de pești în căutarea hranei și le distruge aproape complet.

„Este o specie foarte vorace, mănâncă aproape tot ce prinde. Problema majoră este că, în timp ce caută hrană, sfâșie plasele pescarilor. Dacă populația continuă să crească, vom avea consecințe serioase asupra ecosistemului marin. Va afecta mai ales scoicile și alte specii de moluște”, avertizează Victor Niță, cercetător la INCDM.

Pescarii reclamă pagube tot mai frecvente, în special pe litoralul de sud, unde crabii s-au înmulțit masiv. Reparațiile plaselor și pierderea capturilor reduc considerabil veniturile celor care depind de pescuit pentru traiul zilnic.

Extinderea crabului albastru în Marea Neagră continuă să fie monitorizată de specialiști, iar comunitățile de pescari caută soluții pentru a limita daunele produse de această specie invazivă.

Plaja din Mamaia, acoperită de mii de meduze uriașe eșuate. Cum explică specialiștii fenomenul?