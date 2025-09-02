Cristian Pîrvulescu critică dur guvernarea premierului Bolojan, pe care îl acuză că evită dezbaterile democratice și tensionează inutil scena politică. Acesta susține că asumarea răspunderii, în lipsa unei majorități parlamentare, dar și impunerea unor reforme sub pretextul urgenței reprezintă un pas înapoi „în ceea ce privește democrația”.

Mai mult, Pîrvulescu afirmă că pentru al doilea pachet de măsuri era nevoie de „dialog social și foarte multă inteligență”, nu de amenințări cu privire la o eventuală demisie și de grabă.

”Inteligența unei politici e aceea de a reuși să schimbe fără să creeze tensiuni și animozități. Din nefericire, prim-ministrul Bolojan nu a venit cu o asemenea intenție, punând permanent coaliția sub semnul urgenței. Acesta este un motiv pentru care consider că această guvernare este un serios pas înapoi în ceea ce privește democrația. O dată pentru că prin asumarea răspunderii guvernamentale ocolește dezbaterea în Parlament, [...] tehnică folosită în condițiile în care nu există majoritate parlamentară. Iar al doilea aspect este cel al prezentării permanente și ultimative a urgenței. Dacă pentru primul pachet urgența exista, [...] al doilea vizează o serie de reforme [...] care aveau nevoie de dialog social, aveau nevoie de o pregătire și de foarte multă inteligență. Formula aceasta în forță pe care o folosește cu amenințarea demisiei, domnul Bolojan, știind că nu există alternativă. Nu există alternativă politică”, a declarat Cristian Pîrvulescu.