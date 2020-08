Un bărbat aflat într-o barcă a murit după ce s-a lovit de crengile unor copaci de pe malul Dunării

Un barbat in varsta de 39 de ani, din judetul Ilfov, a murit, in judetul Tulcea, in timp ce se deplasa cu o ambarcatiune pe Dunare, in zona Chilia, iar la un moment dat s-a lovit de ramurile unor arbori aflati in apropierea malului.

