Noi suntem in faliment ca stat, deci nu vor mai fi bani nici pentru creșterea pensiilor. A-i tine dependenți de fiecare leuț este o formă de crimă. Oamenii ăștia ar trebui sa se gândească numai la unde își fac vacanțele, nu să-și calculeze ultimii bani pentru pâine și medicamente. PSD vorbește de protejarea lor, când pensionarii o duc cel mai rău în România.

Noi punem condiții de guvernare. Vreți guvernare pentru România, lăsați prostiile progresiste, ci pui mâna și muncești. Mai toți politicienii ne acuză că ne-am dus la Pechea, după inundațiile catastrofale, pentru capital politic. Dar cine i-a oprit pe PSD și PNL să se ducă să facă acolo curățenie. Ne-au acuzat că nu avem autorizație de costrucții, când oamenii dormeau sub cerul liber. Primarul a fugit de mine, iar șeful CJ nu mi dădea autorizații. Ceilalți politruci care ar fi trebuit să prevină astfel de catastrofe nu au adus oamenilor nici măcar o cană de apă.

Cum caracterizează Claudiu Târziu principalele partide

PSD e partidul - stat, la pachet cu PNL. Sunt moștenitorii partidului comunist, care s-au despărțit în 1990 în două. Urmașii acestora sunt aici, acum.

USR este partid pe care il asemăn cu o găină cu capul tăiat. Ei sunt cu totul dominați de o ideologie decerebrată, care îi face să se ocupe de lucruri care dăunează fibrei naționale. Erau anticorupție, fără penali, azi nu se mai aude nimic de ei. Cu ce se identifică fiecare partid? Ce idee slujește PSD sau PNL, ce idee bună pentru români propune USR? Nu au! Sunt toți la fel, într-o magma fără formă din punct de vedere doctrinar, iar uneori țâșnește o idee, dar ei nu cred în nimic, nu fac nimic. Când am văzut că trec parlamentari de la USR la PSD, am rămas mut.

„Mircea Geoană nu este un porumbel al păcii, în politică”

Domnul Mircea Geoană ar trebui să ne răspundă la vreo 100 de întrebări esențiale, ca să merite să candideze. Dar nu a făcut-o. A fost șeful PSD 5 ani, a fost implicat în toate jocurile politice din anii 2000. Nu e un porumbel al păcii în politică. Este un politician reșapat și nu are nimic nou. Ce a făcut el la NATO pentru România? Crede că i se cuvine funcția de președinte, la fel cum crede și Iohannis. Cred că așa se va întâmpla și cu Geoană.

Dacă spun adevărul mă acuză mulți că sunt populist și naționalist

Dacă spun adevărul, înseamnă că sunt populist? Eu am spus ce probleme are România. Dacă ofer soluții concrete, sunt populist? Putem discuta dacă soluțiile mele sunt cele mai bune, dar trebuie să discutăm pe fond. Ce înseamnă populist? Că îi cânt poporului în strună? Am spus că vom da afară sute de angajați de la stat, intrați pe baza carnetului de partid. Am spus că trebuie să ne recuperăm bogățiile și cu valorificarea lor să investim în economie. Reindustrializarea e un mijloc prin care căutăm bunăstarea. Instrumentul bancar este un ajutor, altul este folosirea de către români pentru români a bogățiilor țării.