Cea de-a 13-a editie Summer Well va avea loc in perioada 9-11 august la Domeniul Stirbey Voda din Buftea, locatia emblematica a festivalului. Evenimentul promite sa ne farmece si in acest an cu o serie de artisti atent curatoriati, scene unice si diferite zone de relaxare, entertainment sau food care vor avea grija de starea noastra de bine pe parcursul celor 3 zile.