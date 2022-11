Individul se afla în stare de ebrietate și a distrus o cameră de supraveghere și mai multe bunuri de la intrarea în bloc. A zgâriat și o mașină din parcare în timp ce țipa și își amenința iubita. Polițiștii au apărut în scurt timp, l-au arestat și i-au deschis dosar penal pentru distrugere. Acesta a avut mai multe condamnări în trecut, inclusiv pentru trafic de droguri.

”Azi-dimineata (n.r. 6 noiembrie), in jurul orei 05:30, politistii Sectiei 3 Timisoara au fost sesizati cu privire la faptul ca, pe strada General Henri Berthelot din Timisoara, un barbat a distrus mai multe bunuri la intrarea intr-un bloc si a zgariat o masina, ce era parcata in fata blocului. Ajunsi la fata locului, politistii au constatat ca cele sesizate se confirma, fiind vorba de un barbat in varsta de 44 de ani, care nu prezenta un comportament coerent”, transmite IPJ Timis.