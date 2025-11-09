Teroare în cel mai bogat sector al Capitalei: mai multe păpuși de plastic, spânzurate de o clădire, în apropierea ueni școli: oamenii sunt îngroziți

Este scandal uriaș în apropierea unei școli din Sectorul 1 al Capitalei! Mai mulți oameni sunt terorizați de un vecin care a spânzurat mai multe păpuși de clădire - cele mai recente sunt machete ale unor copii. Vecinii susțin că au sunat de mai multe ori la poliție, au făcut sesizări dar nu s-a schimbat nimic. Urmează informații și imagini cu un puternic impact emoțional!

De trei ani s-au făcut pe numele bărbatului mai multe sesizări și plângeri. Poliția a venit aici de nenumărate ori, însă nu a făcut nimic. 

Este vorba despre un vecin care de trei ani iese fără haine pe stradă, în fața copiilor. Casa în care acesta locuiește se află lângă o școală. 

Bărbatul agață de clădire mai multe machete care par niște copii spânzurați. Înainte ar mai fi agățat niște machete care ar fi reprezentat mai degrabă niște femei. 

Vecinii spun că în casa respectivă locuia un scriitor. Nu se știe ce s-a întâmplat cu el, dacă există o stare de sănătate precară. Oamenii au cerut o evaluare psihologică, însă polițiștii nu au făcut nimic, iar plângerile s-au clasat. 