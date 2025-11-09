De trei ani s-au făcut pe numele bărbatului mai multe sesizări și plângeri. Poliția a venit aici de nenumărate ori, însă nu a făcut nimic.

Este vorba despre un vecin care de trei ani iese fără haine pe stradă, în fața copiilor. Casa în care acesta locuiește se află lângă o școală.

Bărbatul agață de clădire mai multe machete care par niște copii spânzurați. Înainte ar mai fi agățat niște machete care ar fi reprezentat mai degrabă niște femei.

Vecinii spun că în casa respectivă locuia un scriitor. Nu se știe ce s-a întâmplat cu el, dacă există o stare de sănătate precară. Oamenii au cerut o evaluare psihologică, însă polițiștii nu au făcut nimic, iar plângerile s-au clasat.