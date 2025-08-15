Ce li se promitea păgubiților?

Potrivit Parchetului de pe lângă Judecătoria Satu Mare, totul a început în 12 decembrie 2023, când un bărbat a promovat, pe Instagram și pe site-ul firmei sale, o ofertă tentantă pentru o călătorie în Zanzibar, programată între 27 decembrie 2024 și 9 ianuarie 2025. Oferta a atras rapid clienți, iar cei 33 de doritori au semnat contracte și au primit facturi fiscale pe numele societății comerciale. În total, aceștia au virat în conturile organizatorului suma de 333.362,87 lei, echivalentul a 73.172 de euro.

Ancheta a scos la iveală că vacanța nu fusese planificată niciodată, organizatorul având ca scop doar obținerea banilor prin inducerea în eroare a clienților.

Dosarul a ajuns acum în fața judecătorilor, iar inculpatul – atât în calitate de persoană fizică, cât și juridică – este trimis în judecată pentru înșelăciune în formă continuată, cu 33 de acte materiale. Magistrații urmează să stabilească pedeapsa.