Din iulie 2024, Sudanul a înregistrat aproximativ 100.000 de cazuri de holeră și peste 2.400 de decese în 17 dintre cele 18 state, potrivit UNICEF. Organizația Mondială a Sănătății subliniază că peste 95% dintre decesele cauzate de holeră în lume, în 2025, s-au produs în Africa, Sudanul fiind epicentrul global al bolii.

Epidemie în mijlocul războiului

Holera, o infecție severă transmisă prin apă și alimente contaminate, poate ucide în câteva ore dacă nu este tratată. În mod normal, tratamentul este simplu – rehidratare orală și, uneori, antibiotice – însă războiul izbucnit în aprilie 2023 între armata sudaneză și forțele paramilitare FSR a paralizat sistemul medical, făcând îngrijirile de bază inaccesibile.

În Darfurul de Nord, luptele fac ravagii în jurul orașului El-Fasher, iar peste 640.000 de copii sub cinci ani sunt expuși riscului. Localitatea Tawila, unde s-au refugiat sute de mii de persoane, se confruntă cu o lipsă acută de apă potabilă – doar 3 litri pe zi de persoană, sub pragul minim de urgență recomandat de OMS (7,5 litri).

Apă contaminată și lipsă totală de igienă

„Amestecăm lămâie în apă și o bem ca să ne protejăm”, spune Mona Ibrahim, o femeie strămutată din Tawila. „Nu avem toalete, copiii își fac nevoile afară.” Situația este agravată de contaminarea surselor de apă: „Acum două săptămâni, un cadavru a fost găsit într-un puț. A fost scos, dar la scurt timp oamenii au fost nevoiți să bea din nou din acel puț”, a relatat Sylvain Penicaud, coordonator MSF.

Taberele de refugiați sunt copleșite de lipsa igienei, iar bolile diareice se răspândesc rapid. „Unde stăm noi sunt foarte multe muște”, povestește Haloum Ahmed, vizibil slăbită de diaree severă.

Foamete și epidemii – un amestec letal

În orașul Damazin, MSF a raportat cazuri de pacienți care sufereau simultan de holeră și malnutriție acută, mulți dintre ei decedând. La El-Fasher, cel puțin 63 de persoane au murit într-o săptămână din cauza malnutriției, în timp ce aproape 25 de milioane de sudanezi trăiesc în condiții de insecuritate alimentară severă.

Transportul ajutoarelor este îngreunat de violențele din teren, iar sezonul ploios din august riscă să accelereze răspândirea bolii. „Situația a depășit de mult nivelul de urgență. Epidemia nu se mai limitează la taberele de strămutați”, avertizează Tuna Turkmen, șeful misiunii MSF în Sudan.