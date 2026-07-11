Taifunul Bavi se apropie de estul Chinei: peste 1,8 milioane de persoane au fost evacuate

Scris de Realitatea.NET Publicat: 11 iul. 2026, 13:56

Autoritățile chineze au evacuat peste 1,8 milioane de persoane înainte de sosirea taifunului Bavi, care urmează să atingă uscatul în apropierea orașului Wenzhou. Furtuna a afectat deja Japonia, Taiwanul și Filipine, provocând perturbări majore, dar și victime.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre taifunchinaevacuarivictime taifun