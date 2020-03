Suspiciune de CORONAVIRUS la Primăria Capitalei

Mai multi angajati ai Primariei Capitalei au fost trimisi, astazi, acasa, unde vor ramane, timp de 14 zile, in autoizolare. Masura a fost luata din cauza unei suspiciuni de infectare cu COVID-19 la o angajata.

Angajata suspecta de infectie cu coronavirus este nora ofiterului in rezerva al Ministerului de Interne confirmat, aseara, cu coronavirus, anjajat si el la ADP Sector 4.

Anuntul a fost facut de Gabriela Firea, intr-o postare video pe Facebook.

"La Primaria Capitalei avem o colega care este nora bolnavului care a fost declarat aseara in aceasta situatie ca fiind un pacient COVID-19. In acest moment, este internata, impreuna cu sotul sau si fiul, la spitalul Victor Babes. S-au realizat toate analizele si testele si asteptam rezultatele. Am luat toate masurile care se impun, toti colegii sai au intrat de azi in izolare la domiciliu. Fac parte din aceasta ancheta epidemiologica si vor raspunde tuturor intrebarilor adresate de reprezentantii DSP. In ceea ce priveste zona unde se afla respectiva directie unde lucreaza doamna in cauza, nora domnului, s-a realizart dezinfectie. In functie de rezultatul testului, vom lua masuri si mai serioase", a spus Gabriela Firea.