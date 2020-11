Surpriză de proporții pentru liberali: Firea a aprobat construcția de blocuri în curtea PNL înainte să plece de la primărie

Clădirile ar urma să apară chiar în grădina vilei Filipescu-Brâncoveanu, monument istoric. În 2019, consiliul general a probat planul urbanistic urban în care vila apare cu un grad mare de protecție.

Această bucată din grădina vilei unde are sediul PNL a ajuns proprietate privată după ce RA-APPS a vândut-o în noiembrie 2014 contra sumei de 4.433.800 euro fără TVA.

Potrivit Planului Urbanistic Zonal aprobat, terenul pe care se dorește construirea celor 3 blocuri are o suprafață de 4.200 mp. Indicatorii urbanistici solicitați sunt: POT - 48%, CUT - 2,16, înălțimea maximă - 17 m. Beneficiarul este firma One Modrogan, care are acționari potrivit datelor de la Registrul Comerțului: ONE HERASTRAU PLAZA SRL și ONE UNITED PROPERTIES SA., scrie hotnews.ro.