Comandamentul Militar american pentru Orientul Mijlociu (CENTCOM) a anunţat sâmbătă pe X că l-a ”eliminat” într-un ”atac aerian de precizie”, vineri, pe ”Wasim Tahsin Bayraqdar, un conducător de rang înalt al organizaţiei teroriste Hurras al-Din (HaD), afiliată Al-Qaida” în nord-vestul Siriei.

CENTCOM Forces Kill an Al Qaeda Affiliate, Hurras al-Din, Leader in Northwest Syria



