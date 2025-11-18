Conform specialiștilor, mai multe drumuri au fost amenajate direct peste conductele de transport al gazelor naturale, încălcând regulile de siguranță și punând în pericol zona.

Risc de explozie confirmat de experți

Potrivit Transgaz, traficul auto exercită presiune pe magistralele aflate la mică adâncime, ceea ce poate provoca fisuri în conducte. Consecințele ar putea fi dramatice. În urma avertismentului, prefectul Capitalei, Andrei Nistor, a mers în teren împreună cu reprezentanți ai instituțiilor de control pentru a evalua situația.

„Siguranța bucureștenilor este prioritară. Am dispus începerea lucrărilor de punere în siguranță în zonele cu risc ridicat”, a declarat prefectul. Ca primă măsură, tronsonul dintre sensul giratoriu de la intersecția cu strada Gura Făgetului și Drumul Gura Putnei a fost închis pentru intervenții.

Restricții pe 11 străzi din zonă

Pe lângă închiderea anumitor porțiuni, autoritățile au introdus limitări de viteză pe 11 străzi din perimetrul Brăţării – Gurilor, pentru diminuarea riscurilor până la finalizarea lucrărilor de protejare a conductelor.

Transgaz a propus deja soluții de punere în siguranță: săpături până la nivelul conductelor, instalarea unor tuburi de protecție și refacerea infrastructurii după finalizarea lucrărilor. De asemenea, autoritățile intenționează să aplice restricții de tonaj și să verifice documentația tuturor construcțiilor din zonă.