Starea alpiniștilor răniți în accidentul din Bușteni. Ce spun medicii despre victimele transportate la Floreasca

Scris de Realitatea.NET Publicat: 12 iul. 2026, 11:58

Cei doi alpiniști răniți în accidentul produs sâmbătă în Munții Bucegi și transportați la Spitalul Floreasca din București sunt în stare stabilă și rămân sub supravegherea medicilor. În tragedia din zona Brâna Albișoarei, o femeie de 36 de ani și-a pierdut viața, iar autoritățile au deschis o anchetă.

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