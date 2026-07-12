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Starea alpiniștilor răniți în accidentul din Bușteni. Ce spun medicii despre victimele transportate la Floreasca

Intervenție alpiniști

Intervenție alpiniști

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 12 iul. 2026, 11:58

Cei doi alpiniști răniți în accidentul produs sâmbătă în Munții Bucegi și transportați la Spitalul Floreasca din București sunt în stare stabilă și rămân sub supravegherea medicilor. În tragedia din zona Brâna Albișoarei, o femeie de 36 de ani și-a pierdut viața, iar autoritățile au deschis o anchetă.

Cei doi alpiniști transportați la Spitalul Floreasca din București după accidentul grav produs în Munții Bucegi sunt în stare stabilă, potrivit unor surse medicale citate de News.ro.

Victimele au fost evaluate de echipa medicală imediat după sosirea la spital și au rămas internate sub supravegherea medicilor pentru investigații și monitorizare.

Bărbații au fost aduși în Capitală sâmbătă seară cu un elicopter Black Hawk, care a aterizat pe Stadionul Dinamo. Cea de-a treia victimă rănită în accident a fost transportată la Spitalul Județean Brașov.

Potrivit autorităților, cei trei răniți sunt bărbați cu vârste cuprinse între 27 și 51 de ani. Din grup făcea parte și o femeie în vârstă de 36 de ani, care a murit la locul accidentului.

Tragedia s-a produs sâmbătă după-amiază, în zona montană Brâna Albișoarei din Munții Bucegi, unde cei patru alpiniști s-au prăbușit aproximativ 10 metri. Salvamontiștii și echipele de intervenție au desfășurat o amplă operațiune de salvare și recuperare, într-o zonă dificil accesibilă.

Polițiștii au deschis un dosar penal pentru a stabili cu exactitate împrejurările în care s-a produs accidentul.

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