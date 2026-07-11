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Social· 1 min citire
Intervenție de urgență în Bușteni: patru alpiniști au căzut aproximativ 10 metri, după ruperea corzii de asigurare
Salvamont
Patru persoane care practicau alpinism în zona Valea Albișoarei, din Bușteni, au fost implicate într-un accident montan, după ce coarda de asigurare s-a rupt. A fost solicitată intervenția unui elicopter SMURD.
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