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Intervenție de urgență în Bușteni: patru alpiniști au căzut aproximativ 10 metri, după ruperea corzii de asigurare

Salvamont

Salvamont

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 11 iul. 2026, 15:17

Patru persoane care practicau alpinism în zona Valea Albișoarei, din Bușteni, au fost implicate într-un accident montan, după ce coarda de asigurare s-a rupt. A fost solicitată intervenția unui elicopter SMURD.

O amplă intervenție de salvare este în desfășurare în zona Valea Albișoarei, din Bușteni, după ce patru persoane au fost implicate într-un accident în timpul unei ascensiuni.

Potrivit primelor informații, alpiniștii s-au prăbușit aproximativ 10 metri după ruperea corzii de asigurare.

Toate cele patru persoane sunt conștiente, însă au nevoie de asistență și evacuare din zona montană.

La locul incidentului au intervenit echipe ale Salvamont, iar pentru sprijin a fost solicitat și elicopterul SMURD Târgu Mureș, care participă la operațiunea de salvare.

Misiunea este în desfășurare, iar autoritățile urmează să ofere informații suplimentare privind starea victimelor și circumstanțele producerii accidentului.

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