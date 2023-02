Vorbim despre Marian Bratu, fostul consilier al directorului și Claudia Oprișenescu. Cei doi ar fi pretins bani de la un om de afaceri în schimbul influenței pe lângă directorul general al Uzinei, Viorel Stelian Popa. Mai exact, au pretins 50% din valoarea unui contract de livrare produse de curățenie, care era de aproximativ 60 de mii de lei și 50% din valoarea contractelor viitoare pe care uzina ar fi urmat să le încheie cu firma omului de afaceri. Pe lângă aceste beneficii, au mai primit și 13 carcase de miel pentru Paște, notează anchetatorii.

Directorul uzinei, Viorel Stelian Popa, are un trecut cel puțin interesant. El a deținut diverse funcții în administrația centrală și locală, dar niciuna legată de industria de apărare și niciuna legată de studiile sale de teologie ortodoxă. A fost director administrativ la Circul "Globus" București, director adjunct la Administrația Cimitirelor și Crematoriilor Umane și chiar asistent în cabinetul ministrului Economiei. Profesia sa de bază este, însă, aceea de preot. Chiar el a povestit că înființat o biserică românească în Spania.

În CV-ul său apare că a fost director general al Administrației Domeniului Public Galați între 2013 și 2015. Surprinzător este că „ADP” se redenumise de mai mult timp „Gospodărire Urbană”, iar mandatul său de director a fost de doar două luni, în anul 2015!

În același CV controversat, Popa afirmă că, din 2020, a ajuns în calitatea de „consilier în Primăria Galați” și că a mai avut această funcție între 2015 și 2019! Din consilier local a ajuns la cârma Uzinei Mecanice Plopeni, specializată în producția de muniție. Numirea sa în funcție s-a făcut la 1 martie 2022, la doar câteva zile de la începerea invaziei ruse în Ucraina. El a fost numit în funcția de director general la o companie de armament fără să aibă nicio experiență relevantă în domeniu.

STENOGRAME

- Alo!

- E bine că ai dat 4.000, deci e bine că ai dat 4.000. Dă-i dracu, e bine.

- Ă?

- E bine, e bine, e bine, dacă ai dat tu atât e bine. M-ai înțeles? Ca să nu...

- Bă așa a fost, n-am ce să spun ... (neinteligibil)

- Eu am vrut să-i duc eu, am vrut să-i duc eu, m-ai înțeles?

- Da, ce să zic, așa, eu știu că o să las eu mâine un telefon, și...

- Dar crezi că i-a dat ăsta Marian ceva, (BEEEP) ăsta, Marian?

- Băi, a fost în coș. Rămăsese că mă duc eu, că fac eu.

- Da, da!

- Păi așa a rămas, a fost, s-au schimbat lucrurile că eu mă duc când vrea ... (neinteligibil) trebuie să se mai ducă și la Consiliul de Administrație, la ăia de la ... (neinteligibil) ... p-ăia de-i cunoșteam. Da, și până la urmă ne-am schimbat, dar a fost pus acolo în coș, se știa, adică nu...

- Nu i-a dat ăsta 4.000 niciodată în viața lui. Mă jur pe viața mea. Săracu ăla...

- Nu știu, frate. O să vorbim noi, că ți-am zis, de mine, deci eu i-am dat, ea i-a pus acolo unde a știut el și nu știu.

- Săracul ăsta.

- Ori s-a pus în mașină, înțelegi, cu miei cu toate cele ce a fost.

- Bravo, Mariane! Bă, eu am bază în tine, mă jur pe copiii mei.

- Eu ți-am spus, frate, își spun la modul cel mai serios, și ți-am și spus ce, nu mai mult, atâta a fost, că atâta a plecat (neinteligibil) povești, așa a plecat, de la mine au plecat ăia... da. O să vorbesc eu mâine să-mi confirme, vedem, sau să-mi infirme, vedem ce zice și văd eu, ne auzim. Că și eu sunt curios, sincer să fiu.

- Bă, mă jur pe copiii mei, deci, Mariane, dacă n-am rămas mască, Mariane. Băi, am rămas mască. Nu, nu. Cred că (!!! BEEP) ăsta e (!!!BEEP) preotul ăsta. Tu crede-mă, zi-i ce zic eu.

- Nu știu, frate, nu știu, asta nu știu ce să zic că aicea nu e studiu de caz ca să... Mi se pare foarte ciudată treaba dacă... Adică, în primul rând dai pentru tine, nu dai pentru mine.

- Corect!

- Că n-a fost treabă pentru mine, nu sunt director general, adică, treaba era pentru el, mi se pare penibil să zici că nu... Mă rog, nu știu ce să zic. Eu sunt omul care nu prea mă pronunț până nu...

- Știi ce a făcut ăsta, Mariane, îți spun eu. I-a dat numai mieii și șampania și băutura și ăia 4.000 nimic. Pa! Îți zic sincer.

- Ar fi cel mai bun lucru. Sincer să fiu, ar fi cel mai bun lucru să facă chestia aia. Nu știu ce să zic. Până nu vorbesc cu el nu pot să mă pronunț. Ai auzit?

- Da, mânca-ți-aș.