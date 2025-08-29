Accidenul s-a produs în satul Feredeni. La locul solicitării au intervenit forțe și mijloace din cadrul Detașamentului de Pompieri Târgu Frumos – Punctul de Lucru Hârlău, cu sprijinul Serviciului de Ambulanță Județean Iași.

Autoturismul a fost găsit răsturnat pe cupolă, iar în interior au fost identificate două victime – o femeie și un bărbat – ambele prezentând leziuni incompatibile cu viața, a transmis ISU Iași.

Potrivit primelor informații neoficiale, mașina lor ar fi rămas fără frâne la coborârea unui deal, scrie BZI.