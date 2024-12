"Dacă ar candida din nou, Călin Georgescu ar lua în turul întâi "doar decât" 40%. Am repetat aceeași situație de la turul 1, am păstrat aceiași candidați. Nu vă spun decât atât, că Georgescu ar fi pe primul lor. Nu ar mai intra în al doilea tur cu Elena Lasconi, ci cu Marcel Ciolacu," a afirmat sociologul Mirel Palada, în exclusivitate la Lupta pentru România de la Realitatea Plus.