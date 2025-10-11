Potrivit martorilor, acesta „a profanat masa altarului urinând pe ea”, în timp ce sute de vizitatori asistau stupefiați la scenă.

Intervenția rapidă a jandarmilor nu a mai putut opri profanarea

Mai mulți agenți ai jandarmeriei vaticane, aflați în civil printre turiști, au intervenit imediat pentru a-l imobiliza pe bărbat. Cu toate acestea, actul de profanare fusese deja consumat. Potrivit surselor din interiorul Vaticanului, reacția forțelor de ordine a fost promptă, dar „paguba și sacrilegiul” nu au mai putut fi evitate.

View this post on Instagram A post shared by Rotalianul - Revista Românului din Italia (@rotalianul)

Un incident care zguduie din nou liniștea Vaticanului

Sursele apropiate Bazilicii afirmă că acesta nu este un caz izolat. În luna februarie a aceluiași an, un alt incident a tulburat atmosfera sacră din același loc. Un bărbat de naționalitate română a reușit să ajungă pe același altar, unde a provocat distrugeri materiale semnificative, doborând mai multe candelabre pregătite pentru o ceremonie liturgică.

”Luna de miere” dintre Papa Leon și Donald Trump ia sfârșit după o declarație acidă a Suveranului Pontif

Papa Leone al XIV-lea, informat despre profanarea altarului

După incidentul de vineri, „ar fi fost informat și Papa Leone al XIV-lea”, care ar fi primit vestea cu „consternare”. Potrivit relatărilor venite din interiorul statului papal, Suveranul Pontif ar putea solicita o reevaluare riguroasă a măsurilor de securitate din interiorul Bazilicii Sfântul Petru, pentru a preveni repetarea unor asemenea gesturi „atât de deplorabile”.

Baldachinul lui Bernini, din nou martor al unui episod scandalos

Altarul Confesiunii, aflat sub impunătorul baldachin baroc realizat de Bernini, reprezintă unul dintre cele mai sacre locuri ale creștinătății. Episodul de vineri a stârnit consternare în rândul clerului și al pelerinilor, care au asistat neputincioși la profanarea unuia dintre simbolurile supreme ale Bisericii Catolice.

Papa Leon salută progresele semnificative către pacea din Gaza