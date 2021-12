"In fapt, în data de 24.12.2021 ora 2.00 A.M. am aterizat cu sania pe aeroportul Otopeni, venind din zona roșie. Menționez că am prezentat rezultatul negativ al unui test RT-PCR efectuat în data de 23.12.2021, dar s-a apreciat că sania pe care o conduceam nu este autovehicul.