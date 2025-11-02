Potrivit lui Simion, Georgescu este omul potrivit pentru a conduce țara, într-un moment în care valorile fundamentale ar trebui să revină în prim-plan.

„Soluția este să revenim la normalitate, la bun simț, la moralitate, la o conducere curată și responsabilă din rândul oamenilor”, a afirmat George Simion. „În fruntea țării să vină oameni curați, votați, demni, care nu se apleacă. Și unul din acești oameni care trebuie să fie chiar acolo, în fruntea țării, este domnul Călin Georgescu.”

Simion l-a descris pe Georgescu drept un lider autentic, independent și loial poporului român. „Un român care a câștigat alegerile, un român vertical, un om liber, un om care nu e dator nimănui, un om care nu minte poporul și nu-și pleacă fruntea în fața nimănui.”

În opinia liderului AUR, Georgescu întruchipează valorile pe care partidul le promovează. „Noi, AUR, îl susținem pe Călin Georgescu pentru că reprezintă exact ceea ce noi credem: moralitate, demnitate, credință. Și cred că fiecare român cinstit nu mai pune preț pe minciunile ONG-ste, chiar dacă s-au trezit unii și alții acum să-l descopere pe Soros că-i rău, pe Trump că-i bun.”