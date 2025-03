Femeia, acuzată de violență în familie sub forma omorului calificat, a fost arestată preventiv, însă a contestat măsura, iar o decizie finală urmează să fie luată de Curtea de Apel Ploiești.

Femeia și-a bătut copila până la deces

Potrivit surselor judiciare, mama copilului, cunoscută cu un grad de retard, a recurs la acte de violență extremă asupra micuței, provocându-i răni fatale. Deși intervenția autorităților a fost rapidă, fetița nu a mai putut fi salvată.

Purtătorul de cuvânt al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) Prahova, Corina Nicola, a declarat că femeia mai are o fetiță în vârstă de opt luni. Aceasta a fost preluată de urgență de autorități și plasată în sistemul de protecție socială.

Femeia, originară din județul Galați, locuia împreună cu cei doi copii în comuna Drăgănești, județul Prahova. Până la momentul tragediei, nu existaseră sesizări oficiale privind situația minorilor.

„În data de 11 martie, imediat după ce am primit sesizarea de la Inspectoratul de Poliție Județean, ne-am deplasat în regim de urgență la fața locului și am preluat fetița de opt luni în sistemul de protecție. Având în vedere că mama are domiciliul în județul Galați, colaborăm cu DGASPC Galați pentru clarificarea situației copilului”, a precizat Corina Nicola.

Autoritățile continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate circumstanțele în care s-a produs această tragedie și pentru a lua măsurile legale necesare în acest caz dramatic.