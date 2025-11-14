„Domnul Darryl Nirenberg, din Virginia, va fi numit ambasador extraordinar și plenipotențiar al Statelor Unite ale Americii în România”, se arată în anunțul transmis de Senat.

Anunțul OFICIAL de pe pagina Senatului american.

Numirea a fost anticipată încă de la începutul anului, când președintele Donald Trump a anunțat că Nirenberg va reprezenta interesele americane la București, după retragerea ambasadoarei Kathleen Kavalec.