Senatul american a confirmat noul ambasador extraordinar și plenipotențiar în România

Darryl Nirenberg este un profesionist cu o experiență îndelungată
Senatul american l-a confirmat pe Darryl Nirenberg, un republican cu o carieră solidă în politici publice și relații internaționale, pentru a prelua funcția de ambasador extraordinar și plenipotențiar al SUA în România.

„Domnul Darryl Nirenberg, din Virginia, va fi numit ambasador extraordinar și plenipotențiar al Statelor Unite ale Americii în România”, se arată în anunțul transmis de Senat.

Imagine
Anunțul OFICIAL de pe pagina Senatului american.

Numirea a fost anticipată încă de la începutul anului, când președintele Donald Trump a anunțat că Nirenberg va reprezenta interesele americane la București, după retragerea ambasadoarei Kathleen Kavalec.

 